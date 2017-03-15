كلارك: الإمارات لن تقبل الشروط الأوروبية للنقل الجوي

قالت تيم كلارك رئيس تنفيذي طيران الإمارات، أن حكومة الإمارات لن تقبل استبدال قواعد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية بترتيبات النقل الجوي الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وقال كلارك على هامش سوق السفر الدولي في برلين، إن الإمارات لديها اتفاقيات ثنائية قائمة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا. وأوضح أن غالبية الاتفاقيات هي اتفاقيات سماوات مفتوحة، رغم بعض الاستثناءات مع كل من ألمانيا وفرنسا.

وأشار إلى أن هناك رغبة أوروبية بتغيير تلك الاتفاقيات. وقال هناك حتى الآن محادثات مبدئية غير مكتملة بين الإمارات والمفوضية الأوروبية، لكن يبدو أن الأوروبيين يتوقون إلى تغييرات. لكنه حذر من أن الإمارات لن تقبل أي تغييرات على الاتفاقيات الحالية، إذا كانت ستضر بأي شكل بشركات الطيران الخليجية.