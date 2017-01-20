“كريم” تستمر في توسيع نطاق خدماتها في العالم

أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية في المنطقة، توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 50 مدينة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وتركيا، حيث أطلقت الشركة خدماتها في 3 مدن جديدة في باكستان.

وتعليقاً على ذلك، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: “هدفنا الرئيسي هو التركيز على توسيع انتشارنا وتحقيق حضور قوي على امتداد المنطقة، الأمر الذي يدعمه النمو الهائل للشركة في السنوات الأربع الماضية.

وخير دليل على التزامنا المستمر في التوسع وطموحنا نحو تحقيق المزيد من النمو هي صفقة الاستثمار الأخيرة في الشركة التي بلغت قيمتها 350 مليون دولار أمريكي، ما يجعل كريم واحدة من شركات التكنولوجيا القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار.

وتقدم كريم خدماتها اليوم في أكثر من 50 مدينة بعد أربع سنوات فقط على إطلاقها، وسوف تعمل الشركة على تسخير هذا الإنجاز الكبير ليكون منصة تنطلق منها نحو المزيد من عمليات التوسع والنمو في 2017”.

وستضيف كريم إلى قائمة المدن الباكستانية ثلاثة وجهات جديدة هي بيشاور وحيدر آباد وفيصل آباد، حيث ستطلق خدمتين في هذه المدن؛ “الاقتصادي” في حيدر آباد وبيشاور، و”بزنس″ في فيصل آباد، ليصل عدد المدن الباكستانية التي تستفيد من خدمات الشركة إلى 6 مدن، والتي تضم أيضاً العاصمة إسلام آباد، والمدينتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان كراتشي ولاهور.

وأضاف شيخة: “تُعد باكستان سوقاً استراتيجية مهمة لشركة كريم، وسيكون لخدماتنا تأثير إيجابي كبير على حياة الناس، وذلك لأنها مريحة وذات أسعار في متناول الجميع.

وسيبشر دخولنا إلى هذه المدن الحيوية الجديدة بولادة عصر جديد من خدمات التنقل للعملاء فيها، كما سيعمل على تحفيز فرص العمل الجديدة ومشاريع ريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين السكان المحليين ليكونوا مستقلين مالياً”.

وستتاح لعملاء خدمة كريم في بيشاور وحيدر آباد وفيصل آباد إمكانية الحصول على معلومات كاملة عن كباتن كريم الذين سيقدمون لهم خدمة التوصيل إلى وجهاتهم، فضلاً عن مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يضم أكثر من 200 موظف يتحدثون عدة لغات.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت كريم إتمام الجزء الأول من جولة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار بحصولها على مبلغ 350 مليون دولار من المستثمرين الحاليين والجدد، ومنهم “راكوتين”، الشركة الرائدة في مجال خدمات الإنترنت والابتكار العالمي في اليابان، وشركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط. ويُعد الاستثمار، الذي يدعمه مصرف “كريدي سويس″، واحداً من أكبر عمليات التمويل التي تُقدم لشركة عاملة في مجال التكنولوجيا في تاريخ الشرق الأوسط، وسيساهم في توسيع نطاق خدمات كريم في الأسواق الحالية والمستقبلية، فضلاً عن تسريع وتيرة الابتكار فيما يتعلق بتطبيقها الإلكتروني، وكذلك مساعدة كريم على تحقيق هدفها المتمثل في خلق مليون فرصة عمل في المنطقة بحلول عام 2018.