“كريدي سويس” يدفع 5.2 مليار دولار لتسوية قضية

قال مصرف “كريدي سويس” السويسري إنه توصل إلى تسوية سيدفع بمقتضاها 5.2 مليار دولار في أزمة سندات الرهن العقاري التي بيعت قبيل الأزمة المالية العالمية.

وأعلن مصرف “دويتشه بنك” الألماني اليوم الجمعة تسوية مشابهة من خلال دفع 7.2 مليار دولار.

وقال المصرف السويسري في بيان 2.48 مليار دولار كعقوبة مدنية ونحو 2.8 مليار دولار للعملاء المتضررين على 5 سنوات.

و”كريدي سويس” أحد المصارف الأوروبية التي تم اتهامها ببيع سندات للرهن العقاري دون سند حقيقي بعشرات المليارات من الدولارات في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.