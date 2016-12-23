“كريدي سويس” يدفع 5.2 مليار دولار لتسوية قضية

share on:

قال مصرف “كريدي سويس” السويسري إنه توصل إلى تسوية سيدفع بمقتضاها 5.2 مليار دولار في أزمة سندات الرهن العقاري التي بيعت قبيل الأزمة المالية العالمية.

وأعلن مصرف “دويتشه بنك” الألماني اليوم الجمعة تسوية مشابهة من خلال دفع 7.2 مليار دولار.

وقال المصرف السويسري في بيان 2.48 مليار دولار كعقوبة مدنية ونحو 2.8 مليار دولار للعملاء المتضررين على 5 سنوات.

و”كريدي سويس” أحد المصارف الأوروبية التي تم اتهامها ببيع سندات للرهن العقاري دون سند حقيقي بعشرات المليارات من الدولارات في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "ستاندرد آند بورز" تتوقع تراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية عام 2016
Tags:بنوكقضاياكريدي سويس
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

دويتشه
share
  • /

“دويتشه بنك” يدفع 7.2 مليار دولار لتسوية قضية

share
  • /

“المركزي الأوروبي”: لا ينبغي التأخر في رفع الفائدة

share on: