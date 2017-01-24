“كاميليشيس” : سنصدر منتجات حليب الإبل إلى أمريكا

أعلنت شركة “كاميليشيس” الإماراتية لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، أنها ستصدر منتجات حليب الإبل المجفف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع شركة CAMELAC الهولندية.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على ترخيص من وزارة الزراعة الأمريكية بخصوص ذلك.

ويضم مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته التابع للشركة أكثر من 4600 رأس من الإبل، ويعتمد على دمج تقنيات صناعة الغذاء والبحث العلمي المرتبط بتربية الإبل بهدف الاستفادة من حليبها، ويصدر منتجاته إلى دول روسيا الاتحادية، وسنغافورة، وبروناي، وجزر المالديف، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن.