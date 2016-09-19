كازاخستان تعتزم رفع حجم إنتاجها النفطي

تخطط الدولة الآسيوية الغنية بالموارد النفطية “كازاخستان” لزيادة حجم إنتاجها النفطي إلى 79.5 مليون طن في عام 2017 مع مزيد من النمو لتصل بحجم إنتاجها إلى 86.5 مليون طن بحلول عام 2021، وذلك في إطار سعيها لتوفير الموارد المالية اللازمة من أجل مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في الفترة ما بين 2017 و2021.

الزيادة مرتبطة بشكل كبير بالتوسع في الإنتاج في حقل “تنجيز” النفطي والذي يعتبر واحدا من أكبر الحقول النفطية في العالم، فضلاً عن استئناف الإنتاج في حقل النفط والغاز “كاشاغان” والذي يعتبر أكبر حقل نفطي يقع خارج منطقة الشرق الأوسط، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

من جانبها توقعت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” بأن تزيد كازاخستان من حجم إنتاجها بنسبة 60% ليصل إلى مستوى 2.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وأضافت الوكالة أن المحرك الرئيسي لعملية النمو بالبلاد هي المشاريع الكبيرة المعتزم تنفيذها في قطاع التنقيب، وكذلك تلك الخاصة بتطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.

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