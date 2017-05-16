كارثة الهجوم الإلكتروني تكبّد العالم خسائر باهظة

تكبدت حكومات وشركات من مختلف أنحاء العالم أمس، المزيد من الخسائر الباهظة جراء كارثة الهجوم الإلكتروني غير المسبوق والواسع النطاق المصحوب بطلب فدية وأصاب مئات آلاف الجهات في أكثر من 150 دولة.

حيث أفادت بحدوث بعض الأعطال بسبب الفيروس وانا كراي «WannaCry» وهو من برمجيات الفدية الخبيثة، في حين حذر خبراء في مجال أمن الإنترنت من تأثير أكبر وسط نفي قوى كبرى من بينها روسيا مسؤوليتها عن شن هذا الهجوم الشرس، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا علاقة لبلاده بالهجوم، على هامش قمة «طريق الحرير» في بكين.

وصدرت دعوات إلى إبرام «معاهدة جنيف رقمية» تلتزم بموجبها جميع الحكومات بالتبليغ عن أي ثغرة أمنية تكتشفها في أي برنامج معلوماتي إلى الشركة المصنعة لهذا البرنامج، عوضا عن أن تخفيها أو أن تبيعها أو أن تستغلها، حيث حذر خبراء من أن «الفوضى الإلكترونية» التي أحدثها هذا الهجوم، يجب ان يكون بمثابة جرس إنذار للحكومات.

تعليقات

comments