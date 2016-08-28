“كابيتال إنتليجنس” تؤكد تصنيف “جي إف إتش” المالية الطويل الأجل BB

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس أكدت تصنيف مجموعة جي إف إتش الطويل الأجل “BB” والقصير الأجل “B”، كما أكدت النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة بأنها “مستقرة”.

وفقا للتقرير، فإن التصنيفات التي تم منحها للمجموعة تعزى أساسا إلى التحسن الذي طرأ على تنويع المخاطر الخاصة بالأصول ومصادر الدخل، تحقيق معدل جيد من الملاءة المالية، تحقيق معدل فعالية مالية مرضي من الزيادة الناتجة عن دمج نتائج المصرف الخليجي التجاري، ذراع الصيرفة التجارية التابع للمجموعة. كما ساهم في دعم هذه التصنيفات برنامج الصكوك الذي أعلنت عنه المجموعة، المزمع طرحه بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل وتمديد أجل القرض القائم. وتعزى القيود الرئيسية على التصنيفات إلى التذبذب المستمر في الإيرادات بالرغم من انتعاشها في الربع الأول من عام 2016، بالإضافة إلى بيئة الاستثمار المليئة بالتحديات جراء انخفاض أسعار النفط. كما أشار التقرير إلى احتمالية تلاشي التذبذب في الإيرادات في المستقبل المنظور كما يتوقع تحقيق دخل جيد نتيجة لارتفاع مستوى الأداء والنتائج المالية للمصرف الخليجي التجاري.

تعليقا على تصنيفات وكالة كابيتال إنتليجنس، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله:”نحن سعداء بهذا التأكيد لتصنيفات المجموعة من قبل هذه المؤسسة الدولية العريقة، والتي أشارت في تأكيدها إلى الوضع المالي الجيد والنظرة المستقبلية المستقرة للمجموعة، ولهذا التأكيد دلالات هامة على نجاح استراتيجيتنا ووضعنا المالي وأدائنا التشغيلي ونتائجنا التي تحققت خلال العام الماضي. وكما ورد في التقرير فإننا قمنا بتنويع مصادر الدخل بشكل كبير ولدينا معدلات سيولة كافية، كما قمنا بسداد ديوننا وأسسنا قاعدة رأسمالية قوية. لقد ساهمت هذه الإجراءات في إرساء دعائم قوية، كما منحتنا مزيدا من المرونة للمضي بأنشطتنا الاستثمارية وسعينا الدؤوب لتحقيق أقصى قيمة لمساهمينا”.

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