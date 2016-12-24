قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية 952 مليار درهم خلال 9 أشهر

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى 2016 (مليار درهم)
نوع التجارة
9 أشهر 2015
9 أشهر 2016
التغير
الصادرات غير النفطية
100
109
+ 9 %
الواردات
597
594
(0.5 %)
إعادة التصدير
269
249
(7 %)
الإجمالي
966
952
(1 %)
وتصدرت الهواتف أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، تلاها الذهب ثم الأماس، كما يتضح أدناه:
أبرز السلع في تجارة دبي الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى 2016
القيمة (مليار درهم)
تجارة الهواتف
124
تجارة الذهب
116
تجارة الألماس
73
تجارة المجوهرات
46
تجارة السيارات
44
تجارة الزيوت النفطية
30