قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية 952 مليار درهم خلال 9 أشهر

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.

التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى 2016 (مليار درهم) نوع التجارة 9 أشهر 2015 9 أشهر 2016 التغير الصادرات غير النفطية 100 109 + 9 % الواردات 597 594 (0.5 %) إعادة التصدير 269 249 (7 %) الإجمالي 966 952 (1 %)

وتصدرت الهواتف أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، تلاها الذهب ثم الأماس، كما يتضح أدناه: