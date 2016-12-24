قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية 952 مليار درهم خلال 9 أشهر

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بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.

 

التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى 2016 (مليار درهم)

نوع التجارة

9 أشهر 2015

9 أشهر 2016

التغير

الصادرات غير النفطية

100

109

+ 9 %

الواردات

597

594

(0.5 %)

إعادة التصدير

269

249

(7 %)

الإجمالي

966

952

(1 %)

وتصدرت الهواتف أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، تلاها الذهب ثم الأماس، كما يتضح أدناه:

أبرز السلع في تجارة دبي الخارجية خلال  التسعة أشهر الأولى 2016

القيمة (مليار درهم)

تجارة الهواتف

124

تجارة الذهب

116

تجارة الألماس

73

تجارة المجوهرات

46

تجارة السيارات

44

تجارة الزيوت النفطية

30

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Tags:الاماراتالتجارة الخارجيةدبي
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