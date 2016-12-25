قطر: 7% نمواً متوقعاً لقطاع السفر المحلي خلال 2017

توقع عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي، أن يشهد قطاع السفر نموا ملحوظا خلال العام القادم بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8%، عازين تطور صناعة السفر المحلية إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية وتفعيلها إلى جملة من الخطط التوسعية التي تعزز مسيرة نموها، عبر تدشينها سلسلة من المقاصد التي تدعم معطيات شبكة عملياتها التشغيلية علاوة على الجهود التسويقية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقيات الترويجية الدولية لإطلاع النخبة من صناع القرار العالمي بمكونات المنتج السياحي المحلي وبدوره المتنامي في تعزيز معايير القطاع السياحي الدولي.

إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء الفاعلين على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتسويق الخدمات السياحية المحلية والتعريف بها في كافة الأسواق الدولية المصدرة للسياحة، واصفين سوق الدوحة للسفر بأنه من أكثر الأسواق ديناميكية وحيوية وأكثرها فاعلية في تحقيق الربحية.

مبيناً أن سوق السفر المحلي شهد نمواً متميزاً خلال العام الجاري تراوحت نسبته مابين 5 إلى 6%، مؤكدين أن هذا النمو أسهم مساهمة إيجابية في دفع عجلة ومسيرة قطاع السفر وتدعيم مواصفات تطوره وتقدمه مشددين على أهمية أن تعمل مكاتب السفر والسياحة وشركاؤها الفاعلون على تفعيل سلسلة من الآليات العصرية لتحقيق المزيد من التسويق والترويج لمكونات المنتج المحلي والتعريف به على الصعيد الدولي..