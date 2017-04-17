قطر: 65% معدلات إشغال القطاع الفندقي

أكد عدد من مسؤولي صناعة الضيافة المحلية أن فنادقهم شهدت معدلات إشغال تراوحت ما بين 60 إلى 75% خلال الربع الأول من العام الجاري، مبينين أن مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي تزامن مع الإجازة المدرسية في المنطقة أسهم بإيجابية في دفع عجلة نمو امتلاء الفنادق، مشددين على أهمية تنظيم سلسلة من الفعاليات الترفيهية بصورة منتظمة. ومؤكدين دعمهم الفاعل للهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتفعيل المهرجانات والبرامج الترفيهية، داعين مسؤولي صناعة الضيافة إلى بذل المزيد من الجهد في التسويق لمكونات خدماتهم في الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية.