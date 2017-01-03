قطر :2.6 مليار دولار إيرادات خدمات الاتصالات

توقعت تقارير اقتصادية حديثة نمو إيرادات خدمات الاتصالات في قطر بنحو 5.1% خلال الخمس سنوات القادمة، في الوقت الذي استقرت فيه إيرادات 2016 عند 2.6 مليار دولار، مدفوعة بنمو عائدات البيانات.

واعتبر تقرير صادر عن مؤسسة (باراميد) للأبحاث، قطر ثاني أسرع دول مجلس التعاون الخليجي في نمو سوق خدمات الاتصالات في 2016، فيما توقعت المؤسسة أن يكون نمو خدمات قطاعي الهاتف الثابت والاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت الأسرع بمعدل نمو 15.7% خلال الفترة من 2016- 2021 بسبب استمرار التوسع في شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).

وحدد التقرير نمو شرائح البيانات المتنقلة والثابتة كأحد أهم العناصر الرئيسية في نمو خدمات الاتصالات بقطر بنحو 2.6 مليار دولار في 2016 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% في الفترة من 2016-2021. وأوضح التقرير أن إيرادات الهاتف الجوال تمثل نحو 69.2% من إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في 2021 فيما سيكون قطاع البيانات المتنقلة الأسرع في الفترة من 2016-2021. فيما توقع التقرير مساهمة البيانات المتنقلة في إيرادات الهاتف الجوال بنحو 59.5% بحلول 2021 مدفوعاً بحزم البيانات التنافسية.

ومن المتوقع أن تستمر المنافسة بين الشركات المستثمرة في الشبكات المتنقلة والثابتة بفعالية في السوق، في الوقت الذي تهيمن فيه شركة أوريدو على سوق الاتصالات في قطر تتبعها شركة فودافون قطر. ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لفرص في سوق الاتصالات القطري في المدى القريب وديناميات السوق التنافسية وزيادة الطلب في نوع الخدمات والتكنولوجيا عبر قطاعات الهاتف الثابت والنطاق العريض والمتنقلة وخدمات التلفزيون المدفوع فضلاً عن استعراض الاتجاهات التنظيمية الرئيسية.

ويستعرض التقرير السياق الإقليمي لسوق الاتصالات من حيث الحجم وتوجهات السوق القطري مقارنة مع البلدان الأخرى إضافة للسياق الاقتصادي والديمغرافي لقطر، كما يناقش البيئة التنظيمية والاتجاهات من حيث مراجعة الوضع التنظيمي والتطورات ذات الصلة وخطط البيانات عريضة النطاق.

ويضم التقرير أكثر من 20 رسماً بيانياً وجداول كما يوفر تقييماً للسوق، ونظرة تحليلية عن المشهد التنافسي في قطر ودراسة الاتجاهات الرئيسية في المنافسة وحصص السوق والإيرادات وتوقع تحركات مقدمي الخدمات خلال 18 إلى 24 شهراً المقبلة، وإيرادات نهاية الفترة المتوقعة.

جدير بالذكر أن تقريرا سابقا لمؤسسة (ريبورت باير) المتخصصة في نشر أبحاث السوق، توقع نمو سوق اشتراكات الهاتف الجوال في قطر، وتوسع قاعدة مستخدمي الجوال، ليصل عدد المشتركين إلى نحو 5.42 مليون مشترك بنهاية 2020.