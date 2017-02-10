قطر: 114.1 مليار ريال أرصدة البنوك بالخارج خلال 2016

نمت أرصدة البنوك في الخارج خلال 2016 بنحو 53.77%، حيث بلغت نحو 114.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بعد ان كانت عند مستوى 74.2 مليار ريال بنهاية يناير 2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتوزعت الارصدة المذكورة الى نحو 109.5 مليار ريال تمتلكها البنوك والمصارف القطرية بالخارج، منها 98.5 مليار ريال في حيازة البنوك التقليدية ونحو 11 مليار ريال أرصدة تمتلكها المصارف والبنوك الاسلامية المحلية، اضافة الى 17.4 مليون ريال تمتلكها البنوك المتخصصة بالخارج. اما البنوك الاجنبية العاملة في الدولة فتصل ارصدتها بالخارج الى نحو 4.5 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال للبنوك العربية، ونحو 2.9 مليار ريال أرصدة البنوك غير العربية.

وشهدت ارصدة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، لدى البنوك بالخارج خلال 12 شهرا من العام 5 ارتفاعات مقابل 7 انخفاضات، حيث تراجعت تلك الارصدة من 74.2 مليار ريال في يناير 2016 الى نحو66.1 مليار ريال بنهاية فبراير من ذات العام، قبل ان ترتفع في مارس الى ما يناهز 79.6 مليار ريال لتعود الى الانخفاض بنهاية ابريل لتصل الى مستوى 75.9 مليار ريال، لترتد لاحقا الى سقف 88.6 مليار ريال في مايو من العام الماضي.

وشهدت السيولة في الجهاز المصرفي خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الماضي تراجعا مقارنة بالمستويات المطلوبة، مما اضطر «المركزي» الى الغاء اصدار المزاد الشهري لاذونات الخزينة قبل ان تشهد تحسنا مع نهاية مارس مطلع شهر ابريل، مما حفز «المركزي» على اصدار ادوات الدين العام والتي تمثلت اساسا في المزادات الشهرية لاذونات الخزينة والتي شهدت اقبالا من البنوك على الاكتتاب فيها بشكل ملحوظ، خاصة مع تحسن العائد على الاذونات.

وفي اشهر يونيو ويوليو واغسطس تراجعت الارصدة بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الى 78.8 مليار ريال في يونيو ومستقرة عند مستوى 74 مليار ريال في شهر يوليو واغسطس، لترتد مرتفعة الى نحو 91.7 مليار ريال في سبتمبر من العام الماضي لتنخفض لاحقا الى 83.7 مليار ريال في اكتوبر و82.05 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع ارصدة البنوك التجارية الوطنية لدى البنوك الاجنبية، ارتفعت الارصدة لدى «المركزي» الى نحو 38.6 مليار ريال بنسبة نمو خلال 12 شهرا من العام الماضي بنحو 15.87%، بعد ان افتتحت الارصدة لدى مصرف قطر المركزي شهر يناير من العام الماضي بنحو 33.4 مليار ريال، فيما بلغ النقد لدى مصرف قطر المركزي نحو 4.2 مليار ريال.

كما ارتفعت وتيرة الائتمان خارج قطر حيث بلغ نحو 95.3 مليار ريال مقارنة بـ88.7 مليار ريال بنهاية يناير 2016. الى ذلك، فقد سجلت الميزانية المجمعة للبنوك بنهاية ديسمبر من العام الماضي نموا بنحو 13.5%، حيث بلغت نحو 1.271 تريليون في 31 ديسمبر 2016 ، كما نمت التسهيلات الائتمانية والقروض الى 844.01 مليار ريال بنمو بـ 2.80%. وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام الى نحو 185.9مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية. وناهزت الارباح التي حققتها البنوك والمصارف الاسلامية المدرجة في البورصة والتي اعلنت عن نتائجها المالية الى حد هذا التاريخ، نحو 19.5 مليار ريال.