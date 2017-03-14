قطر: وصول قطارات مترو الدوحة قبل نهاية العام

أكد المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، أن الشركة تسير بخطى حثيثة لإنجاز مشاريعها في أقرب وقت ممكن، وضمان تسليم مشاريع الشركة طبقًا للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة المرصودة وبأعلى المواصفات، مشيرًا إلى أن التشغيل الكلي لمترو الدوحة سيتم ضمن الجدول المحدد بتاريخ 1 / 1 / 2020، حيث ستصبح 37 محطة جاهزة ومصممة وفق احدث المعايير.

وكشف السبيعي عن بدأ وصول القطارات للدوحة نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تركيبها بداية 2018، لندخل بعد ذلك في سلسلة طويلة من الاختبارات والتحضيرات لضمان الجاهزية التشغيلية بأعلى المواصفات، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع كافة الجهات في الدولة من أجل ضمان ظهور هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

لافتاً إلى أن العام الحالي سيتم خلاله الإنتهاء من مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، هذا بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات، مشددا على أن شركة الريل ليست مجرد شركة تقوم ببناء شبكة المترو، ولكنها تنفذ مخطط بنية تحتية لتحويل قطر إلى دولة قائمة على المعرفة والتنوع الإقتصادي والإبتكار.

يذكر أن شركة الريل تأسست في عام 2011 لتطوير نظام نقل عام متكامل وفعـال فـي دولـة قطر يرقـى إلى المستوى العالمي، حيث تنقسم مشاريع شركة الريل إلــى ثلاثة مشاريع متداخلة، وهــي: مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع قطار المسافات الطويلة.

وتشـتمل المرحلة الأولى مـن شـبكة المترو علـى ثلاثة خطوط و37 محطــة، وتجتمع جميع الخطوط في محطة مشيرب، وهي إحدى أكبر المحطات في العالم، والتي من المتوقع أن تستوعب ما يزيد على 32 ألف زائر في الساعة.

وتعمل شركة الريل على بناء شبكة متطورة من السكك الحديدية لمشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع بهدف ربط المدن السكنية بالمناطق الصناعية وستكون هذه الشبكة أيضًا جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تمتد شبكة السكك الحديدية للمسافات الطويلة إلى حوالي 486 كم ومن المقترح أن يتم تطويرها على عدة مراحل، وقال إن شبكة قطار المسافات الطويلة تتكون من الخط المشترك لحركة الركاب والبضائع بين الدوحة والسعودية وخط نقل الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين وخط نقل البضائع من ميناء ميسعيد إلى رأس لفان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى دخان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى الشمال.