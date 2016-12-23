“قطر للبترول” تبني محطة لتصدير الغاز بـ 10مليارات دولار

حصلت قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل على الموافقة على بناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي من منظمي الطاقة الاتحادية بولاية تكساس الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشفت شبكة «بلومبيرج» الأمريكية أمس، أن عملاقي الطاقة حصلا على الموافقة ببناء وتشغيل محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ممر (جولدن سابين) بولاية تكساس.

وفقاً لأمر صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة الاتحادي، الأربعاء.

كما أصدرت الهيئة إذناً بتصميم مشروع خط أنابيب بسعة 2.5 مليار قدم مكعبة في اليوم لتسهيل عملية تصدير الغاز ومشتقاته .

وحسب «بلومبيرج» فإن الموافقة على المشروع جاءت بعد ثلاث سنوات من الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً بسبب تراجع الطلب وتدفق الإمدادات من محطات التصدير الجديدة حول العالم.