“قطر للاستثمار” يرى فرصاً في بريطانيا بعد الانفصال

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني يوم الاثنين إنه ستظل هناك فرص أمام صندوق الثروة السيادي للاستثمار في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقطر من بين أكبر المستثمرين في لندن وتمتلك معالم بارزة مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز والقرية الأوليمبية بالإضافة إلى فنادق فخمة.

كما سعت لتنويع استثماراتها بالمملكة المتحدة في غير العقارات بما في ذلك شراء حصص في شركة التجزئة سينسبري ومطار هيثرو في لندن.

وقال الشيخ عبد الله خلال مؤتمر استثمار في لندن إنه ما زال يبحث وإنه حتى بعد الانفصال البريطاني ستكون هناك فرص يمكن أن يسعى الجهاز لاقتناصها.

وردا على سؤال حول القطاعات التي يتطلع لها في بريطانيا على وجه التحديد قال الشيخ عبد الله إن الهدف حاليا هو التركيز في المستقبل على البنية التحتية وإنه سيجري التركيز على الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف إن الجهاز سيواصل دعم بورصة لندن،التي يمتلك فيها حصة رئيسية، سواء مضت قدما في محادثات الاندماج مع البورصة الألمانية أو لم يحدث ذلك.

وصرح الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني على هامش منتدى للاستثمار في لندن “لا زلنا ننتظر رد الجهات القانونية والرقابية على (طلب) الاندماج ونحن ندعمه. سنواصل دعم بورصة لندن بكل شكل ممكن سواء مضى الاندماج مع البورصة الألمانية قدما أو لم يحدث.”

وفي الأسبوع الماضي قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إن المفوضية الأوروبية سترفض الاندماج المقترح قريبا لتقوض خطط تشكيل أكبر بورصة في أوروبا.

وقال آل ثاني إن قطر استثمرت 60 في المئة من مبلغ 35 مليار دولار الذي تعهدت باستثماره في الولايات المتحدة في عام 2015.

وكشف الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني اليوم الاثنين إن الجهاز سيفتح مكتبا في سان فرانسيسكو لتوسيع محفظته المتنامية في الولايات المتحدة وإنه ما زال يدرس الاستثمار في صندوق تكنولوجي أسسته مجموعة سوفت بنك.

.

وقال الشيخ عبد الله للصحفيين خلال مؤتمر استثمار في لندن إن الجهاز سيفتتح قريبا مكتبا في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو.

وأضاف أن من المخطط له افتتاح المكتب بنهاية هذا العام وإن لم يكن فخلال الربع الأول من العام القادم وسيتم ربطه تجاريا بمكتب الجهاز في نيويورك.

وعكفت قطر على دراسة استثمار بقيمة 100 مليار ريال في صندوق عالمي للتكنولوجيا أسسته مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات والإنترنت وفي السعودية حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في أكتوبر تشرين الأول.

وقال الشيخ عبد الله اليوم إن الدراسة ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ قرار بعد، وقالت قطر في 2015 إنها ستنفق 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار السنوات الخمس القادمة بعد فتح مكتب في نيويورك.

وفي ديسمبر كانون الأول قال الجهاز إنه سيستثمر عشرة مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية داخل الولايات المتحدة ولدى جهاز قطر للاستثمار أصول بنحو 334 مليار دولار بحسب مركز الثروة السيادية (سوفرين ويلث سنتر) الذي يتتبع نشاط القطاع.