“قطر للاستثمار” تشترى أسهم بخطوط الغاز البريطانية

أعلنت شركة الغاز الوطنية البريطانية “ناشيونال جرد” أمس، عن استلامها موافقة نهائية من قبل المفوضية التجارية الأوروبية على إتمام صفقة بيع 61% من أسهم شركة خطوط الغاز البريطانية، إلى كل من جهاز قطر للإستثمار، وشركة “ماكواير للبينة التحتية” الأسترالية، وشركة “اللاينز كابيتال”، وشركة “هيرمس للاستثمار” وشركة “سي آي سي” الصينية، وشركة “دالمور كابينتال” للبنية التحتية، وشركة” آمبر” للبنية التحتية، وذكرت الشركة البريطانية أن الصفقة التي وصفت بأنها الأضخم في تاريخ صفقات الغاز، ستنتهي جميع إجراءاتها نهائيا في 31 من مارس الجاري، بالاتفاق مع الشركاء المشترين لهذه الأسهم من الشركة البريطانية للغاز.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “ناشيونال جرد” الوطنية للغاز “جون بيتيجرو”، على أن هذه الصفقة الضخمة تمثل خطوة هامة لتطوير شبكة خطوط الغاز البريطانية، مضيفا أنه ستكون الصفقة ذات عائد جيد لعملاء الشركة والعاملين بها على المدى البعيد.

البنية التحتية

وكانت هيئة قطر للاستثمار قد اشترت 8.5% من أسهم الشركة الوطنية للغاز في ديسمبر الماضي، ضمن صفقة ضخمة قدرت قيمتها بـ 13.8 مليار جنيه إسترليني، وشاركت فيها أشهر الشركات العالمية العاملة في مجال البنية التحتية مثل شركة “ماكواير للبينة التحتية” الأسترالية، وشركة “اللاينز كابيتال” وشركة “هيرمس للاستثمار” وشركة “سي آي سي” الصينية وشركة “دالمور كابينتال” للبنية التحتية وشركة “آمبر” للبنية التحتية، وستحصل شركة “ماكواير للبينة التحتية” الأسترالية على أكبر نسبة عبر هذه الصفقة تقدر بــ 14.5% وشركة شركة “سي آي سي” الصينية ستحصل على نسبة 10.5% وشركة “اللاينز كابيتال ستحصل على نسبة 10.2% وباقي الشركات ستحصل على النسبة الباقية من حجم الأسهم بالتساوي.

وتعتبر هذه الصفقة من أولى الصفقات التي ستشارك فيها هيئة قطر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة المتحدة، لتضيف إلى رصيدها الاستثماري والتجاري الدولي واحدا من أهم مشروعات الاستثمار في هذا المجال على مستوى العالم.