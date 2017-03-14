“قطر غاز” تتفق على زيادة إمدادات الغاز المسال إلى بولندا

قالت شركة قطر غاز المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إنها اتفقت على زيادة حجم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة النفط والغاز البولندية لتصل إلى مليوني طن سنويا.

وذكرت الشركة أن الاتفاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2018 وحتى يونيو حزيران 2034. وتسعى بولندا لتنويع مواردها وتقليص اعتمادها على الغاز الروسي المنقول عبر خط أنابيب.

وأضافت أن مشروع قطر غاز 3 وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وكونوكو فيليبس وميتسوي آند كو سيوفر إمدادات الغاز الطبيعي المسال بينما ستنقلها ناقلات قطر غاز المستأجرة من طراز كيو فليكس إلى محطة شينويشجا لاستقبال الغاز المسال في بولندا.

تم توقيع اتفاق طويل الأمد عام 2009 تستورد بولندا بموجبه 1.3 مليار متر مكعب من الغاز المسال من قطر سنويا وبدأ تسليم هذه الإمدادات في يونيو حزيران.