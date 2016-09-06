قطر: حجـوزات قيـاسيـة للطيـران مع اقتراب عيد الأضحي

كشف مسؤولو شركات سياحة وسفر فى قطر عن إقبال قياسى على حجوزات تذاكر الطيران مع اقتراب عطلة عيد الأضحي المبارك، لافتين إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100% خلال الأسبوع الجاري، موضحين أن أسعار تذاكر السفر ظلت ثابتة دون أن يطرأ عليها تغير يذكر، فيما أكدوا على أن عروض القطرية استحوذت على اهتمام المسافرين، مشيرين إلى أن الطلب المرتفع على السفر قلص الفجوة السعرية بين شركات الطيران التجاري والاقتصادي.

وقالوا إن فترة الإجازة التي تطول نسبياً وتمتد لأيام حفزت المواطنين والمقيمين على السفر للاستمتاع بفترة العيد، وأشاروا إلى أن مدن لندن ودبي وإسطنبول وباريس وتايلاند تصدرت النصيب الأكبر من خريطة السفر الخارجي للقطريين خلال العيد الحالي، بينما استحوذت بلدان المقيمين على حجوزاتهم ووجهاتهم.

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