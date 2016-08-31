قطر تعلن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر المقبل، وذلك للشهر الخامس بعد الإعلان عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية.

وأبقت الوزارة على سعر الديزل والجازولين سوبر “95” دون تغيير، في حين خفضت سعر الجازولين الممتاز “91” بنسبة 4 % كما يوضح الجدول التالي:

أسـعار الـوقـود بـدولة قـطر (لتر) أسعار شهر أغسطس أسعار شهر سبتمبر التغير جازولين سوبر 95

(ريال قطري) 1.45 1.40 — جازولين ممتاز 91

( ريال قطري) 1.35 1.30 (- 4 %) الديزل (ريال قطري) 1.40 1.40 —

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية اعتباراً من مايو 2016

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