قطر تعتزم إنشاء مدينة مالية مشابهة لـ “وول ستريت”

قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة، أن قطر تعتزم إحداث مدينة مالية في الدوحة على غرار منطقة “وول ستريت” في نيويورك بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وخفض الاعتماد على النفط.

وأوضح في مؤتمر صحفي إن مؤسسات مالية منها مركز قطر للمال، ستنتقل إلى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية بدءا من منتصف سنة 2017، وذلك لإنشاء نسخة قطرية من “وول ستريت” أو “كاناري وورف” المنطقة المالية في لندن.

وأضاف بأن هذه الانتقالات تهدف إلى خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة، ستمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، مشيرا الى أن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب، قد يدفع مؤسسات أخرى منها بورصة قطر، للقيام بخطوات مماثلة.

و تعمل شركة “مشيرب العقارية” على تطوير مشروع “مشيرب قلب الدوحة” والذي تبلغ ميزانيته قرابة 20 مليار ريال قطري.

ويضم المشروع نحو 300 ألف متر مربع مساحات مكاتب، و100 ألف متر مربع من المساحات التجارية للتجزئة بينها مول مساحته 30 ألف متر مربع، إضافة الى 900 شقة سكنية و 32 فيلا.

كما يضم المشروع أيضا 10 آلاف موقف تحت الأرض للسيارات، ويعمل على إنجازه أكثر من 24 ألف عامل.

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