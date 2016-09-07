قطر تدعم دارفور بـ 500 مليون دولار

بلغت مشروعات مبادرة قطر لتنمية إقليم دارفور بالسودان حوالي 500 مليون دولار، في مجالات التنمية والخدمات ودعم العمل الإنساني.

ورحب الأمين العام لصندوق دارفور لإعادة الاعمار والتنمية بإقليم دارفور غربي السودان، هاشم حماد عبدالرحمن، بزيارة حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم إلى دارفور ووصفها بالتاريخية، مشيراً إلى أنها تحمل دلالات ومعاني تؤكد الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر تجاه وقف الحرب وتحقيق السلام ودعم مشروعات التنمية.

وقال حماد إن دولة قطر تعتبر من أكبر شركاء التنمية في الاقليم وقدمت جهودا جبارة لإحلال السلام ودعم مشروعات التنمية منذ إبرام وثيقة الدوحه لسلام دارفور في يوليو 2011.

مشيراً إلى تنفيذ 5 قرى نموذجية بكامل خدماتها في المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 30 مليون دولار من جملة 75 قرية نموذجية تصل تكلفتها الكلية لحوالي 300 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة قطر لتنمية دارفور حوالي 120 مليون دولار، هذا فضلاً عن إقامة مشاريع تأسيسية قصيرة الأجل، لإعادة الإعمار بولايات دارفور، ممولة من صندوق قطر للتنمية، بكلفة 88.5 مليون دولار.

تعليقات

comments