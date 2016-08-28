قطر تبدأ تشغيل مشروع برزان للغاز في نوفمبر

قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الأحد إن قطر ستشرع في تشغيل مشروع برزان للغاز في نوفمبر تشرين الثاني حيث تسعى الدولة الخليجية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مع التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم العالم لكرة القدم 2022.

وبرزان مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله في 2014.

والمشروع الذي تكلف عشرة مليارات دولار تديره شركة راس غاز.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير معلنة إن المشروع سيرفع إنتاج قطر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا حين يبلغ طاقته في النصف الأول من 2017.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي إكسون موبيل وراس غاز للتعقيب.

تشهد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم زيادة في الطلب المحلي على الطاقة مع سعيها لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار قبل بطولة كأس العالم فضلا عن التوسع في الخطوط الجوية القطرية.

وقالت راس غاز إن الجزء الأكبر من إنتاج برزان الواقع في حقل غاز الشمال قبالة ساحل قطر سيوجه إلى قطاع الكهرباء والمياه.

وأعلنت قطر وقفا مؤقتا لتطوير حقل الشمال الذي تشاركها فيه إيران عام 2005 لدراسة تأثير الزيادة السريعة للإنتاح على المكمن.

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