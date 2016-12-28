قطر: تأخير عدد من الرحلات بمطار حمد بسبب الضباب

قال السيد محمد الأصمخ، مشرف مراقبة جوية في إدارة الملاحة الجوية، إن مطار حمد الدولي شهد تحويل رحلتين إلى مطارات أبوظبي والبحرين، بالإضافة إلى تأخير عدد من الرحلات بسبب الضباب، مؤكداً أنه لم يتم إلغاء أي رحلات بسبب الأحوال الجوية الحالية.

وأضاف إن مطار حمد الدولي يعد ضمن الأفضل في العالم حيث إنه يتمتع بأفضل التكنولوجيا العصرية والتي تمكنه من التعامل بكفاءة عالية مع جميع الطوارئ، مؤكداً أن الضباب الكثيف الذي انتشر في جميع أرجاء قطر لو كان في دولة أخرى لأدى إلى إلغاء 50% من رحلات الطيران.

وأوضح الأصمخ أن مطار حمد الدولي مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية للملاحة الجوية وهذا يقلص من تأثيرات العواصف الرملية والترابية والضباب على حركة الطيران، مشيراً إلى أن إدارة الملاحة الجوية تمتلك فريقاً متكاملاً مع الكوادر المؤهلة التي تكثف نشاطها خلال حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن تأخير الرحلات في مطار حمد في ظل الضباب الكثيف المنتشر في الدولة يعد إجراءً روتينياً يهدف إلى حماية المسافرين، موضحاً أنه في الأحوال العادية تكون المسافات بين الطائرات تقريباً 5 أميال ولكن خلال الأحوال الجوية السيئة يتم زيادة هذه المسافات لتصل إلى 8 أميال وذلك لأمن وسلامة المسافرين وهذا ما يتسبب في تأخير بعض الرحلات.

وقال الأصمخ إن حركة الطيران عبر مطار حمد الدولي ستصبح طبيعية فور انتهاء الضباب من الأجواء، مشيراً إلى أن حركة الطائرات بمطار حمد الدولي تتراوح فيما بين 1000 إلى 1200 رحلة يومياً.