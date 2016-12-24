قطر: برنامج لترشيد كفاءة الطاقة من المياه والكهرباء بحلول 2017

تستعد المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) للبدء في مشاريع خلال المرحلة المقبلة، منها: مشروع إنشاء محطة مياه مكينس وخطوط الأنابيب التابعة لها، ومشروع إنشاء مبنى مختبر ضمان جودة المياه، ومشروع محطة التوليد والتحلية الخامسة، ومشروع إنشاء الصمامات الميكانيكية، ومشروع توسعة شبكات التوزيع، ومشروع إنشاء محطة مياه زكريت.

وهناك مشاريع أخرى، هي: نقل محطة تعبئة صهاريج المياه في الخور القديم إلى الموقع الجديد، ومشروع نظام التحكم الرقمي وكابلات الألياف البصرية لخزانات المياه الكبرى، ومشروع رفع كفاءة محطات المياه، وهدم الخزانات القديمة في الدوحة وإعادة بنائها.. كما توجد مشاريع قيد التنفيذ، وهي: مشروع رفع كفاءة محطة مياه مدينة مسيعيد، ومشروع إنشاء مركز اتصالات العملاء والبنية التحتية للقراءة الأتوماتيكية للعدادات، ومشروع تصميم وتوريد، وإنشاء وتجديد وتطوير محطات تعبئة سيارات صهاريج المياه القائمة، ومشروع أنابيب نقل المياه المرتبطة بمحطة المنطقة الاقتصادية، ومشروع تركيب محطات تعبئة التناكر للطوارئ، ومشروع إعادة إنشاء وتطوير محطة مياه سلوى القديمة بخزانات تحت منسوب سطح الأرض.

ومن المشاريع الجديدة إنشاء خزانات كبرى في أم بركة، وأم صلال وفي الثمامة وفي روضة راشد وفى أبو نخلة. ومن البرامج التى بدأتها المؤسسة العامة للكهرباء والماء، الترشيد وكفاءة الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة فى قطاعي المياه والكهرباء، لتنفيذ رؤية قطر2030. ويعمل البرنامج من خلال أنشطة، وبرامجه خفض استهلاك الفرد من المياه بمقدار 35%، ومن الكهرباء بمقدار 20% بحلول عام 2017، ومن البرامج والمبادرات؛ تركيب لوائح شمسية في أسطح المدارس وإنارة الحدائق العامة، وتنفيذ أول أطلس للطاقة المتجددة بالدولة.