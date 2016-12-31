قطر: انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات فى المطار القديم

تسبب ضرب كابل أرضي أثناء عمل احدى شركات المقاولات في حرمان سكان منطقة المطار العتيق من خدمة الهاتف الأرضي والانترنت وموزايك لاكثر من 24 ساعة، قبل أن تتدخل شركة ooredoo لمعالجة المشكلة.

تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المطار لـ “الشرق” إن انقطاع خدمات ooredoo استمر لأكثر من 244 ساعة كاملة، بدأت منذ صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن أبرز الشوارع التي حرمت من الخدمة هي شوارع لبيد بن ربيعة وتدمر وعقبة بن نافع.

ونوهت الى انها تواصلت مع شركة ooredoo التى أرسلت علي الفور فريق عمل متخصص، حيث تم اكتشاف سبب العطل، حيث ضربت احدى شركات المقاولات لاحد الكابلات، وهو ما نتج عنه انقطاع خدمات ooredoo عن جزء من منطقة المطار العتيق، شاكرة جهود شركة ooredoo ومطالبة شركات المقاولات العاملة بالبنية التحتية بالمنطقة، بمزيد من الحرص لعدم تكرار المشكلة.