“قطر القابضة” تستثمر 250 مليون دولار في صندوق أرثفيـدا في الهنـد

في أعقاب إعلان الحكومة الهندية إدراج الإسكان ميسور التكلفة في فئة مشاريع البنى التحتية ، أعلنت شركة أرثفيدا فَند ماناجمنت برايفت ليميتد (إيه فيه إف إم) اليوم أن شركة قطر القابضة تعهدت باستثمار 250 مليون دولار أمريكي في صندوقها الخاص بتمويل إسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (إل إم آي)، والذي يتوقع عائداً استثمارياً داخلياً تتراوح نسبته بين 18 و21%.

وفي سياق تصريح له بهذا الصدد، قال بيكرام سِن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرثفيدا: “يعتبر اكتتاب شركة قطر القابضة بكامل قيمة صندوق أرثفيدا للإسكان ميسور التكلفة والمتوافق مع أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر أول استثمار أجنبي كبير في شريحة الإسكان ميسور التكلفة في قطاع الإسكان الهندي والذي يقضي بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ويأتي مباشرة في أعقاب صدور الميزانية الاتحادية الهندية في الأول من فبراير 2017.

وتتمثل جاذبية الاستثمار في وحدات إسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (إل إم آي) في الهند في توفيره لفرص كبيرة لتنمية الاستثمارات. وسوف تواصل شركة أرثفيدا فَند ماناجمنت برايفت ليميتد (إيه فيه إف إم) الاستفادة من هذا النجاح من خلال طرح المزيد من الأدوات التمويلية المماثلة. وتتمتع الشركة بسجل أداء قوي في هذا المجال ومكانة مرموقة في إدارة مثل هذه الاستثمارات بنجاح.

وقدَّرت الشركة أن الهند تحتاج إلى بناء 19 مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط بحلول عام 2022 في مدن الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ما سوف يحتاج لاستثمار تريليون دولار أمريكي.

وتشكل الشركة جزءاً من شركة أرثفيدا فَند ماناجمنت برايفِت ليميتد (إيه فيه إف إم) جزءاً من شركة فاذافان جلوبال كابيتال التي تتضمن الشركة الرائدة ديوان هاوسينج فاينانس كوربوريشن ليميتد (دي إتش إف إل) التي تعتبر دُرَّة تاج شركة أرثفيدا. وتتمتع شركة (دي إتش إف إل) بسجل حافل بالنجاح في تمويل شريحة إسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الهند والتي أقرضتها 25 مليار دولار أمريكي. وتقوم (دي إتش إف إل) بتمويل مشاريع إسكان في هذه الشريحة في أكثر من 500 موقع مختلف في الهند، بما متوسطه 350 مليون دولار أمريكي شهرياً بالتعاون مع شريكتها شركة آذار هاوسينج فاينانس لتمويل الإسكان.