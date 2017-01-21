قطر: الفائض التجاري يصل إلى 92 مليار ريال في 2016

سجّل الفائض التجاري للدولة خلال الـ 11شهراً الأولى من عام 2016 نحو 83 مليار ريال، وذلك حسب إحصائية قامت بإعدادها “الراية الاقتصادية” من البيانات الشهرية والربعية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي.

ومن المتوقع أن يصل إلى 92 مليار ريال بنهاية العام، ليسجّل انخفاضاً سنوياً نسبته 46% مقارنة بعام 2015، حيث بلغ الفائض التجاري حينها 172 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 74% مقارنة بعام 2014 المقدّرة بنحو 350 مليار ريال في 2014.

وبلغ حجم الصادرات خلال الـ 11 الأولى من العام 2016 ما قيمته 190 مليار ريال. في حين بلغت الواردات 107 مليارات ريال. ورجّحت مصادر أن يبلغ إجمالي حجم الصادرات القطرية خلال عام 2016 نحو 209 مليارات ريال لتسجّل انخفاضاً نسبته 28% مقارنة بالعام السابق له التي وصلت إلى 290 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 54% عن عام 2014 والبالغة نحو 461 مليار ريال. وشكّل انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات.