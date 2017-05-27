قطر: السلع الرمضانيّة تنعش المجمعات والأسواق

تشهد المجمعات التجارية والأسواق الشعبية ازدحاماً شديداً من المُواطنين والمقيمين على شراء السلع الرمضانية للاستفادة من العروض الترويجية ومبادرة تثبيت 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وتشهد الأسواق والمجمعات انتعاشاً كبيراً في تجارة التجزئة نظراً لإقبال المستهلكين على تخزين السلع الرمضانية، لاسيما المواد الغذائية واللحوم في الوقت الذي بادرت فيه العديد من المجمعات بتقديم عروض استثنائية لتعزيز قدرتها التنافسية على جذب المستهلكين، كما تشهد المحال التجارية في الأحياء وأسواق الفرجان إقبالاً كبيراً من المُواطنين والمُقيمين لتدبير مستلزمات رمضان في الوقت الذي فيه كثفت المطابخ الشعبية ومحال الحلوى الاستعدادات لتجهيز الأكلات والوجبات.

واستبقت وزارة الاقتصاد والتجارة استقبال شهر رمضان باتخاذ عدة تدابير لضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل وعدم زيادتها دون ضوابط. وعقدت اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المجمعات الاستهلاكية بالدولة، للاطلاع على استعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل والالتزام بالمحافظة على استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل. وجاء الاجتماع على خلفية إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى.