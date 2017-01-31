قطر: ارتفاع أسعار البنزين والديزل في فبراير

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة أسعار البنزين لشهر فبراير مسجلاً زيادة بمقدار 10 دراهم للسوبر و5 دراهم للممتاز والديزل مقارنة بشهر يناير الجاري.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الطاقة والصناعة على موقعها الإلكتروني فقد بلغ سعر البنزين سوبر 1.65 ‪ ريال مقارنة مع 1.55 ريال في الشهر السابق. وبلغ سعر البنزين الممتاز 1.55 ريال مقارنة مع 1.50 ريال في الشهر السابق وارتفع سعر الديزل إلى 1.50 ريال مقارنة مع 1.45 ريال في الشهر السابق.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة كانت قد قرّرت في شهر مايو من العام الماضي إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية، وشكّلت لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكوميّة في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود: الجازولين بأنواعه المتاحة والديزل، وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناءً على معادلة سعرية.

وأوضحت أن هذه المعادلة تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطيّة في السوق العالمية، والتكاليف التشغيليّة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحليّة، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

وقد بدأ تطبيق هذه الأسعار اعتباراً من شهر يونيو 2016.