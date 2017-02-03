قطاع الأعمال في منطقة اليورو يعزز تكهنات استمرار النمو الاقتصادي

واصل نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو انتعاشه بداية العام الجاري، في إشارة على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

وأظهرت بيانات مؤسسة “ماركيت” للأبحاث استقرار مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.4 نقطة خلال يناير/ كانون الثاني وهي ذات القراءة المسجلة خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وتعد مسوحات مديري المشتريات مؤشراً مبكراً حول النمو، والتي تشير هذا الشهر إلى اتجاه النمو الاقتصادي الفصلي للمنطقة نحو 0.4%.

وأظهرت البيانات نتائج أفضل من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الذي حافظ على مستواه المسجل خلال ديسمبر/ كانون الأول عند 53.7 نقطة مقارنة بتقديرات أولية أشارت إلى 53.6 نقطة.