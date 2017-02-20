في إطار التهيئة لاندماجهما..”الخليج الأول” و”أبوظبي الوطني” يعلنان قوائمهما المالية

أعلن كل من “بنك أبوظبي الوطني” و “بنك الخليج الأول” عن المعلومات المالية المبدئية التقديرية الموجزة الموحدة للبنكين، كجزء من عملية الإفصاح عن النتائج المالية للعام 20166.

وكان البنكان قد قررا مؤخرا الاندماج فيما بينهما، من خلال تبادل الأسهم وذلك بإصدار بنك أبوظبي الوطني أسهما جديدة بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في البنك الجديد مقابل كل سهم يملكونه.

ولازال البنكان يواصلان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في 1 إبريل 2017.

وأشار البيان إلى أن الغرض من المعلومات المالية التقديرية هي إظهار التأثيرات المادية التي كانت يمكن أن تحصل فـي بيان المركز المالي الموحد التاريخي نتيجة دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إذا كانت المجموعة قد وجدت بالفعل في الشكل الذي تم إنشاؤه نتيجة الدمج كما في 31 ديسمبر 2016 وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموجز الموحد التاريخي لفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وهي لا تمثل الوضع المالي والأداء الذي يمكن ملاحظته إذا كان قـد تم دمج الأعمال المشار إليها بتاريخ سابق.

وتم تجميع المعلومات المالية التقديرية بناء على السياسات المحاسبية لبنك الخليج الأول كونه الطرف المستحوذ محاسبيا.

كما توضح الجداول التالية أهم البيانات المالية بعد عملية الاندماج:

قائمة الدخل لعام 2016 الفترة أبوظبي الوطني الخليج الأول توحيد تقديري صافي إيرادات الفوائد(مليون درهم) 6820.3 6088.2 12908.5 صافي الإيرادات من عقود التمويل الإسلامي(مليون درهم) 484.5 297.7 782.2 الإيرادات التشغيلية(مليون درهم) 10808.2 9582.4 20390.6 المصروفات العمومية والإدارية والتشغيلية الأخرى(مليون درهم) ( 4012.8 ) ( 1997.7 ) ( 6010.5 ) مخصصات انخفاض القيمة(مليون درهم) ( 1190.7 ) ( 1473.0 ) ( 2663.7 ) الربح الصافي(مليون درهم) 5296.0 6069.8 11365.8 متوسط عدد الأسهم(مليون) 5254.55 4500.00 10897.55 ربح السهم(درهم/للسهم) 1.01 1.35 1.04

وبحسب المعلومات المالية التقديرية المبدئية الموجزة لعملية الدمج بلغت الموجودات نحو 670.5 مليار درهم، والودائع إلى 400.3 مليار درهم، بينما تبلغ القروض 356.3 مليار درهم، كما يوضح الجدول التالي: