“فيصل القابضة” تستحوذ على بنك بانيف في مالطا

أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة فيصل القابضة إستحواذ المجموعة على بنك بانيف “Banif” في مالطا، في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع الخارجي واقتناص الفرص الإستثمارية.

وأضاف الشيخ فيصل بن قاسم في حديث لمجموعة إكسفورد للأعمال، أن الإستحواذ على البنك تم من خلال الشركة التابعة “الفيصل العالمية للإستثمار”، التي تقود التوسع والاستثمار في الخدمات المالية للمجموعة في قطر والأسواق الخارجية، وسوف تستمر الشركة في البحث عن فرص لمزيد من النمو من خلال التحالفات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ.

وقال سعادته: قمنا بتوسيع استثماراتنا في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة عبر مجموعة من القطاعات. كما أن الهند تمثل فرصة استثمارية جذابة، ولديها إمكانات كبيرة في قطاعي الضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الشيخ فيصل بن قاسم أن الحكومة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو الاقتصادي. وهو أمر حيوي لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة لتحقيق المزيد من النمو في القطاع الخاص، حيث توفر الدولة فرصا استثمارية واسعة، مؤكدا أن استمرار الإنفاق الحكومي يوفر مزيدا من الفرص للقطاع الخاص وأهمها مشاريع البنية التحتية التي تسير على قدم وساق، على الرغم من الانخفاض الأخير في عائدات النفط والغاز.

وأضاف الشيخ فيصل أن كافة المراكز المالية للشركات الحكومية والخاصة في قطر آمنة ومستقرة، واستطاعت هذه الشركات الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.