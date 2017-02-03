“فيسبوك” يقترب من الوصول إلى ملياري مستخدم شهرياً

يقترب عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من تخطي حاجز الملياري شخص، بحسب البيانات الواردة في التقارير المالية للشركة عن الربع الرابع من عام 2016.

وبلغ عدد مستخدمي “فيسبوك” 1.86 مليار مستخدم نشط شهرياً بنهاية عام 2016، أي بزيادة قدرها 17% عن عددهم قبل عام.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن عدد مستخدمي تطبيق الرسائل “واتس آب” بلغ 1.2 مليار مستخدم، كما ارتفعت أعداد مسخدمي “فيسبوك ماسنجر” إلى مليار شخص، في حين بلغ عدد مستخدمي “إنستجرام” 600 مليون مستخدم.

ويدخل يومياً حوالي 1.23 مليار شخص إلى “فيسبوك”، مما يجعله أكبر مجتمع للإنترنت في العالم حتى الآن.