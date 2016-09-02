“فيسبوك” تضيف البث المباشر إلى “مسنجر”

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إضافة خدمة البث المباشر الرائجة جدا في أوساط مستخدميها إلى تطبيق “مسنجر” للدردشة التابع لها.

وتسمح هذه الوظيفة الجديدة بإضافة أشرطة فيديو تنقل مباشرة إلى المراسلات على “مسنجر”، بحسب رسالة نشرت على موقع “فيسبوك”.

وأوضحت المجموعة إنها “تقنية مثالية لتشارك الأحداث السريعة جدا مع أصدقاء ليسوا إلى جانبكم ولإثراء المحادثات”.

ويكمن النفاذ إلى خدمة “إنستانت فيديو” (البث المباشر) بكبسة زر مدمج في النسخ الأخيرة من التطبيق. ويكون الصوت معطلا تلقائيا ويمكن للمستخدم تشغيله.

وتذكر هذه الخاصية إلى حد بعيد بأخرى موجودة في “سنابتشات” الرائجة جدا في أوساط المراهقين الأميركيين بفضل رسائلها وصورها التي تمحى بعد الاطلاع عليها.

ويخشى بعض المحللين من أن يتخلى المستهلكون الشباب الذين يسعى مروجو الإعلانات إلى جذبهم عن “فيسبوك” للتركيز على خدمات تواصل اجتماعي أخرى من قبيل “سنابتشات”.

وقد حاول موقع التواصل الاجتماعي الذي يضم 1,71 مليار مستخدم طمأنة المستثمرين خلال الإعلان عن نتائجه الربعية في تموز/يوليو، مع الإشارة إلى أن المراهقين يستخدمون أيضا بكثرة خدماته الأخرى مثل “مسنجر” و”واتساب” (أكثر من مليار مستخدم لكل منهما) و”إنستغرام” (500 مليون مستخدم).

وقد كثفت “فيسبوك” خلال الفترة الأخيرة المبادرات المستوحاة من منتجات “سنابتشات”، مثل نسق جديد للمنشورات على “إنستغرام” يزال بعد 24 ساعة.

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