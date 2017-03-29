“فيسبوك” تحاكي خصائص “سناب شات” في تطبيقاتها

في تحد لمزايا وخصائص تطبيق “سناب شات”، أعلنت “فيسبوك” الثلاثاء إطلاق خاصية مؤثرات التصوير إلى جانب القصص المصورة التي تختفي بعد نشرها بفترة، وذلك في منصة التواصل الاجتماعي الأساسية للشركة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تصدر فيها “فيسبوك” خصائص مشابهة لتلك التي في “سناب شات” خلال سبعة أشهر، وكانت المرة الأولى في أغسطس/ آب عندما أطلقت خاصية القصص في تطبيق “إنستجرام”، وخاصية مشاركة الصور في تطبيق “ماسنجر” إلى جانب إضافة خاصية القصص لتطبيق “واتساب” هذا الشهر.

وتشمل خاصية مؤثرات التصوير إمكانية تعديل الصور وتغيير مستويات الإضاءة أثناء التقاطها إلى جانب إضافة الإطارات والرموز تعبيرية لها مباشرة، كما سيتمكن مستخدمو “فيسبوك” من مشاركة مقاطع الفيديو والصور بطريقة القصص التي تختفي بعد مرور 24 ساعة من نشرها، تمامًا كما في “إنستجرام” و”واتساب”.