فيراري أبوظبي تطلق مرافق ترفيهية بقيمة 700 مليون درهم

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أطلقت شركة ”ميرال” مرافق ترفيهية جديدة بقيمة 700 مليون درهم في “عالم فيراري أبوظبي”، ضمن المرحلة الثانية من التوسعة المزمع تدشينها خلال العام الجاري.

وأوضح محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي للشركة، أنه ستتم زيادة المساحة المخصصة للمرافق الترفيهية والألعاب في مدينة عالم فيراري أبوظبي بنسبة 40%، وان هذه التوسعة ستقدم 4 تجارب ترفهية جديدة لزوار المدينة .

وأضاف أن الشركة تعتزم إطلاق ”تيربو تراك ”Turbo Track بحلول مارس القادم، ضمن المرحلة الثالثة في مدينة ”فيراري أبوظبي”، وهو مرفق حديث للتدريب على قيادة ألعاب فيراري، يضم مضمار بطول 180 متراً يمتد من داخل مبنى ”عالم فيراري” حتى سقف زجاجي بارتفاع 62 متراً.

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Tags:أبوظبيفيراري أبوظبيمرافق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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