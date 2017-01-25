“فيتش” تمنح السندات الدولارية المصرية الجديدة تصنيف “‭ ‬”‭B

منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني السندات الدولارية الجديدة الممتازة غير المضمونة التي تصدرها مصر تصنيف “B”.

وقالت المؤسسة إن العائد على شريحة تستحق في 31 يناير كانون الثاني 2022 بقيمة 1.75 مليار دولار يبلغ 6.125 في المئة بينما بلغ العائد على شريحة تستحق في 31 يناير كانون الثاني 2027 بقيمة مليار دولار 7.5 في المئة.

وأضافت فيتش أن شريحة السندات المستحقة في 31 يناير كانون الثاني 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار يبلغ عائدها 8.5 في المئة.

وقالت فيتش إن التصنيف يتماشي مع تصنيفات السندات المصرية الممتازة غير المضمونة القائمة وكذلك التصنيف الائتماني لاحتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كان مصرفيون قالوا إن مصر بدأت تسويق السندات الدولارية يوم الثلاثاء. وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.

ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.