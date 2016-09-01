“فيتش” تثبت تصنيف السعودية عند “AA-“

ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف السعودية الائتماني عند “-AA” كما أبقت على نظرتها المستقبلية تجاهها “سلبية”.

وقالت إن ذلك يأتي بعد بقاء أسعار النفط في مستويات متدنية خلال الـ7 أشهر الأولى من هذا العام.

وتوقعت “فيتش” تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في عام 2016، من 3.5% في عام 2015، مع تحسن متواضع إلى 1.1% في 2017، و1.6% في 2018.

وأوضحت أن النمو المتوقع مدعوم بمواصلة التوسع في الانتاج النفطي والذي سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي عند 10.7 مليون برميل في اليوم، إلا أنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كنتيجة لضبط أوضاع المالية العامة وبخاصة تقليص الإنفاق على البنية التحتية.

وكانت فيتش قد خفضت في شهر أبريل الماضي تصنيف السعودية الائتماني من “AA” إلى “-AA” مع نظرة مستقبلية سلبية.

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