“فيتش” تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.9% عام 2017

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في عام 2017 من 2.5% في العام الماضي نتيجة للتعافي في الاستثمارات الأمريكية وتيسير السياسات المالية في الأسواق المتقدمة بالإضافة إلى انتهاء الركود في البرازيل وروسيا.

رغم ذلك، تتوقع “فيتش” تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.4% هذا العام من 1.6% في 2016، كما تشير توقعات الوكالة إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.4% من 6.7%.

وأكدت الوكالة على أن التوقعات بشأن التصنيف الائتماني العالمي أضعف في 2017 من العام الماضي في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة صعوبات مالية.

وأوضحت “فيتش” أن 21% من تصنيفاتها الائتمانية لجميع الدول “سلبية”، وتتزايد الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي مثل قوة الدولار وضعف حركة التجارة الدولية وعدم اليقين.