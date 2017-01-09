“فيات كرايسلر” تستثمر مليار دولار جديدة في أمريكا

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات عن استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة، بهدف إنتاج ثلاثة طرازات جديدة من السيارة جيب.

وتتضمن هذه الخطة أيضا نقل خطوط إنتاج الشركة من الشاحنة الصغيرة رام Ram ، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وأصبحت مسألة مواقع إنتاج السيارات قضية شائكة، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشركات التي نقلت فروع إنتاجها إلى المكسيك، وتهديده بفرض رسوم جمركية على منتجات تلك الشركات.

لكن شركة بي إم دبليو صرحت لبي بي سي بأنها ستمضي في خططها، لإنشاء مصنع جديد في المكسيك.

وتستثمر شركة السيارات الألمانية العملاقة نحو نحو مليار دولار في إنشاء مصنع جديد، في ولاية “سان لويس بوتوسي” بالمكسيك، بهدف إتاحة سيارتها من طراز 3 Series للبيع في أنحاء أمريكا الشمالية.

وقال لان روبرتسون، مدير المبيعات والتسويق في بي إم دبليو، لبي بي سي إن الشركة ملتزمة “تماما” بإنشاء المصنع.

وأضاف أن شركته تستثمر مبلغا مشابها في بناء مصنع في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مشيرا إلى أن بي إم دبليو هي أكبر مُصَّدِر للسيارات من داخل الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد هدد شركات السيارات بفرض “ضرائب حدودية” عليها، إذا ما صنعت السيارات في المكسيك وباعتها في الولايات المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت شركة فورد لصناعة السيارات خطة لبناء مصنع في المكسيك، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وقررت بدلا من ذلك التوسع في عمليات إنتاجها في ولاية ميتشيغان.

وقال مارك فيلدز، رئيس شركة فورد، إن القرار يرجع جزئيا إلى انخفاض مبيعات السيارات الصغيرة، ويعتبر كذلك جزئيا بمثابة “تصويت بالثقة” في سياسات ترامب.

وفي اليوم الذي صدر فيه إعلان شركة فورد، انتقد ترامب شركة جنرال موتورز على حسابه بموقع تويتر، لتصنيعها السيارات في المكسيك.

وغرد قائلا: “جنرال موتورز ترسل السيارات التي تصنعها في المكسيك، مثل شيفي وكروز، إلى تجار السيارات في الولايات المتحدة، دون أن تدفع أية ضرائب. صنِّعوا في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضرائب حدودية كبيرة”.

“خلق الوظائف”

وقالت شركة فيات كرايسلر إن إعلانها المشار إليه هو المرحلة الثانية، من خطة أعلنت لأول مرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، للتوسع في إنتاج شاحنات النقل الخفيف والسيارات ذات الاستخدامات الرياضية.

وسوف تستثمر الشركة في بناء مصنع في ميتشيغان، بهدف إنتاج طرازين جديدين من السيارة جيب للاستخدامات الرياضية، وكذلك إنتاج شاحنات النقل الخفيف من طراز “رام”، التي تصنع حاليا في المكسيك.

كما ستعيد الشركة تجهيز مصنع في أوهايو، لصناعة شاحنة صغيرة جديدة من طراز جيب.

وقالت شركة فيات كرايسلر إن قرارها سيؤدي لخلق ألفي وظيفة جديدة في الاقتصاد الأمريكي.