“فودافون” تعتزم دمج أعمالها الهندية مع شركة منافسة

وقعت شركة تشغيل الهواتف النقالة البريطانية “فودافون” اتفاقًا لدمج عملياتها الهندية مع منافستها Idea Cellular”، مما سيخلق واحدة من كبرى شركات الاتصالات في العالم.

وأكدت الشركتان اليوم أن “فودافون” ستمتلك 45.1% من المجموعة المندمجة، بينما ستسيطر الشركة الأم لـ “Idea” “Aditya Birla Group” على 26%، بعد دفع 39 مليار روبية “579 مليون دولار” نقدًا مقابل حصة 4.9%.

ومن شأن تلك الصفقة – التي تأتي في خضم حرب أسعار وحشية بين مشغلي الجوال في الهند – خلق أكبر شركة اتصالات هندية بعدد مستخدمين يبلغ 380 مليون مستخدم.