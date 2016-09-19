فنزويلا : أعضاء أوبك ومنتجين من خارجها على وشك التوصل لاتفاق

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن أعضاء أوبك ومنتجين من خارجها على وشك التوصل لاتفاق لتحقيق استقرار أسواق النفط وقال إنه يهدف إلى إعلان اتفاق هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله خلال زيارة للجزائر إن أعضاء أوبك قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.

وقال مادورو في ختام اجتماع قمة لحركة عدم الانحياز في جزيرة مارجريتا بفنزويلا حيث التقى دبلوماسيون أيضا لمناقشة الأوضاع في سوق النفط إن اتفاقا أصبح وشيكا.

وتسعى فنزويلا للتوصل لاتفاق نفطي منذ سنوات مع ترنح اقتصادها الذي تقوده الدولة تحت وطأة تراجع أسعار النفط وكثيرا ما قالت إنها على وشك التوصل لاتفاق.

وسيلتقي أعضاء أوبك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي يجمع بين المنتجين والمستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 سبتمبر أيلول حتى 28 من الشهر نفسه.

وستحضر أيضا روسيا وهي ليست عضوا في أوبك المنتدى.

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