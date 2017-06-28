فنادق دبي تحقق 90% متوسط إشغال خلال النصف الأول

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قالت مصادر في القطاع الفندقي أن فنادق إمارة دبي شهدت 90% كمتوسط إشغال فنادقها و الشقق الفندقية محققة بذلك نسب نمو تتراوح بين 3 إلى 5%.

و أشارت المصادر حسبما جاء في صحيفة البيان أن السبب وراء هذا الازدهار في القطاع السياحي يعود إلى دعم السوق الخليجي و عودة السوقين الروسي و الصيني بعد إعفائهما من تأشيرة الدخول.

و أضافت المصادر أن المشاريع السياحية التي تم افتتاحها مؤخرا ساهمت و بشكل كبير في استقطاب السياح لا سيما السياحة العائلية التي تلعب دورا رئيسيا في رؤية دبي السياحية 2020.

و قدمت الفنادق عروضا سعرية تنافسية حيث خفضت معدل أسعار الغرف بنسب متباينة مقارنة بمستواها السنة السابقة الأمر الذي شجع السياح إلى القدوم إلى دبي و بهذا تحقق التوازن بين العرض الكبير و الطلب.

و قال سيمون كاسون رئيس عمليات أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا في فور سيزونز أن النمو السياحي الذي تحققه دبي و مرافقها السياحية إضافة إلى استعداد الإمارة لاستضافة معرض اكسبو 2020 عوامل تدعم القطاع السياحي في فنادق دبي.

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Tags:دبيفنادقفنادق دبي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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