“فلاي دبي”: 4.9 مليون مسافر خلال ستة أشهر

ارتفع عدد المسافرين لدى شركة “فلاي دبي” خلال الأشهر الستة الأولى منارتفع عدد المسافرين لدى شركة “فلاي دبي” خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 إلى ” 4.9 ” مليون مسافر؛ بزيادة ” 16.5 ” في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأوضحت “فلاي دبي” في بيانها حول نتائجها نصف السنوية للعام 2016، أنها سجلت عائدات إجمالية بقيمة 627 مليون دولار أمريكي”؛ بزيادة ” 5.4 ” في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وحققت فلاي دبي خلال النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها متضمنة مملكة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة.

عام 2016 إلى ” 4.9 ” مليون مسافر؛ بزيادة ” 16.5 ” في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأوضحت “فلاي دبي” في بيانها حول نتائجها نصف السنوية للعام 2016، أنها سجلت عائدات إجمالية بقيمة 627 مليون دولار أمريكي”؛ بزيادة ” 5.4 ” في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وحققت فلاي دبي خلال النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها متضمنة مملكة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة.

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