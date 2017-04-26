“فلاي دبي” توسع شبكتها بوجهات جديدة

أبرزت فلاي دبي وعلى هامش مشاركتها في سوق السفر العربي شبكتها المتنامية من المحطات بما فيها احدث وجهاتها الصيفية هذا العام والتي تمثلت في رحلاتها إلى كل من باتومي في جورجيا وغابالا في اذربيجان إضافة إلى تيفات في مونتنجرو وهي وجهات ستبدأ الناقلة رحلاتها إليها اعتبارا من يونيو المقبل.

ومع افتتاح المحطات الجديدة ترتفع شبكة الناقلة لتغطي 93 مدينة في 44 بلدا حول العالم مما يعكس التزامها باستمرار النمو والنضوج في عمليات الناقلة التي افتتحت 15 وجهة جديدة في عام 2015.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي «نحن في فلاي دبي بقينا ملتزمين بتوفير شكبة وجهات متنوعة لمسافرينا وخاصة خلال موسم الصيف ويأتي إطلاق المحطات الجديدة استجابة مباشرة لطلبات مسافرينا للتمتع بجمال هذه الوجهات السياحية».

وتعكس الوجهات السياحية لفلاي دبي تنوع شبكة وجهاتها. وتصدرت وجهات مثل كولمبو وصلالة وماليه وزنجبار قائمة وجهات الشواطئ من حيث نمو أعداد المسافرين حيث نمت أعداد المسافرين إلى كولمبو عبر فلاي دبي بنحو 24 % في العام الماضي مقارنة مع العام 2015،ونمت أعداد مسافري صلالة مع فلاي دبي بنسبة 40 % والى ماليه في المالديف بنسبة 29 %.

وأما لعشاق الجولات السياحية داخل المدن تبرز وجهات فلاي دبي مثل عمان وبيروت وتبليسي حيث نمت أعداد المسافرين إلى عمان بنسبة 7 % في العام الماضي مقارنة مع العام 2015 فيما نمت أعداد مسافري تبليسي إلى الضعف خلال نفس الفترة.وشهدت وجهات اخرى مثل اسطنبول وبوخارست نمواً كبيراً خلال العام الماضي بنسبة 21 % و 37 % على التوالي.