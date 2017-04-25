فلاي دبي تستلم 6 طائرات بوينغ 737 ماكس

أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي، أن الشركة بصدد استلام 6 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن تمويل هذه الطائرات تم تأمينه في وقت سابق من مصادر التمويل المختلفة.

وقال الغيث، إن استلام أول طائرة من الطراز الجديد سيكون خلال سبتمبر المقبل، أن حجم أسطول الناقلة حالياً يصل إلى 58 طائرة من طراز بوينغ 800-737، وسيرتفع إلى 64 طائرة مع نهاية العام الجاري.

وأضاف الغيث أن مبادرة الحكومية الخاصة بإعفاء السياح الروس من التأشيرات، ألقت بظلالها على القطاع السياحي وقطاع السفر، وساهمت في عودة السوق إلى سابق عهده قبل أزمة الروبل.

وعن أداء الناقلة قال الغيث إن عدد المسافرين عبر فلاي دبي وصل إلى 10.4 ملايين مسافر خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق الشركة نمو أكبر خلال العام الجاري، بدعم من نمو القطاع في السوق الروسي.

وأكد الغيث أن حصة فلاي دبي من المسافرين بين مطار دبي ودول مجلس التعاون الخليجي 22 %، مشيراً إلى أن الناقلة تسير أكثر من 340 رحلة أسبوعياً بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.