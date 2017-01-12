“فلاي دبي” تتسلم 8 طائرات جديدة خلال العام الجاري

قالت شركة “فلاي دبي” أنها ستتسلم 8 طائرات جديدة خلال العام الجاري، لتنضم إلى أسطول طائراتها المكون من 54 طائرة “بوينغ 800-737” الجيل الجديد.

وأوضحت الشركة أنها ستتسلم اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، أربع طائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس”، لافتة إلى أن الطائرات الجديدة ستزيد من القدرة على الطيران بمعدل 6667 كيلومتراً، بزيادة تتراوح بين 750 و 1075 كيلومتراً، مقارنة بطائرات “737”.

وأشارت الشركة إلى أنها تجري محادثات مبدئية مع كل من بنك “الإمارات دبي الوطني”، و”نور بنك”، وبنك “الاتحاد الوطني” بغرض تمويل احتياجات البنية التحتية للشركة.