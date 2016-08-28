فشل محادثات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل يوم الأحد إن المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فشلت.

وبحسب نسخة مطبوعة لنص مقابله مع قناة زد.دي.إف الألمانية تذاع في وقت لاحق يوم الأحد قال زيجمار “المفاوضات مع الولايات المتحدة فشلت فعليا لأن الأوروبيين لا يريدون الإذعان للمطالب الأمريكية.”

وقال جابرييل وهو أيضا نائب المستشارة الألمانية “لم يحدث تقدم على هذا الجانب.”

تجري المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي منذ ثلاثة أعوام وكان الجانبان يهدفان للانتهاء منها في 2016 لكن ثمة خلافات بشأن عدة قضايا من بينها الزراعة.

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