“فاو”: ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ مايو 2015

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس آب لأعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015 بقيادة منتجات الألبان والزيوت والسكر.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 165.6 نقطة فى أغسطس آب بارتفاع 1.9 بالمئة عن الشهر السابق. وبلغ ارتفاع المؤشر نحو سبعة بالمئة مقارنة بأغسطس آب من العام الماضى.

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017 إلى 2.566 مليار طن بما يزيد 40 مليون طن مقارنة مع 2015.

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