فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأعلى في العالم في 2016

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توقع معهد أيفو الاقتصادي ومقره مونيخ يوم الاثنين أن يسجل فائض المعاملات الجارية في ألمانيا مستوى قياسيا عند 297 مليار دولار في عام 2016 متقدما على الصين مرة أخرى ليصبح الأكبر على مستوى العالم.

ويوازي ذلك 8.6 في المئة من الناتج الإجمالي وهذا يعني تخطي الحد الأعلي الذي توصي به المفوضية الأوروبية عند ستة في المئة مرة أخرى. وفي عام 2015 بلغ فائض المعاملات الجارية 271 مليار دولار.

وحثت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ألمانيا علي زيادة الطلب المحلي والواردات للمساهمة في تقليص مواطن الخلل في الاقتصاد العالمي وتحفيز النمو العالمي بما في ذلك في منطقة اليورو.

وسئلت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد عن تقديرات المعهد فأجابت بأن الحكومة ترى أن الفائض مرتفع لكن الخلل ليس مفرطا.

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Tags:ألمانياالمعاملات الجاريةمعاملات
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امل صبرى

امل صبرى

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